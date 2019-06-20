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Фото: Pixabay.com
Жителя Ермишинского района осудили за изготовление кастета. Об этом сообщил
Установлено, что в сентябре прошлого года 32-летний подсудимый захотел изготовить холодное оружие для самообороны.
В суде мужчина признал свою вину. Ему назначили шесть месяцев лишения свободы условно.
Кастет суд постановил уничтожить.
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