Руководителя михайловского предприятия отстранили от должности за долги по зарплате

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Руководителя михайловского предприятия ООО «Агроресурс» на год отстранили от должности. Его сотрудники систематически не получали зарплату, сообщил
Ранее должностное лицо
На этот раз долг перед 10 сотрудниками составил более 136 тысяч рублей.
Гендиректора ООО «Агроресурс» признали виновным по части 7 статьи 5.27 КоАП и назначили наказание в виде дисквалификации на год.
Решение мирового судьи вступило в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ тамбовском поселке 12-летний мальчик на мотоцикле сбил велосипедистку
|
cледующая новость →В поселке Лев-Толстой сбили велосипедистку
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.