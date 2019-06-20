Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:48, 20 июня 2019 237
 0    0

Руководителя михайловского предприятия отстранили от должности за долги по зарплате

Руководителя михайловского предприятия отстранили от должности за долги по зарплате

Руководителя михайловского предприятия ООО «Агроресурс» на год отстранили от должности. Его сотрудники систематически не получали зарплату, сообщил сайт областной прокуратуры.

Ранее должностное лицо неоднократно привлекали к административной ответственности за подобные нарушения.

На этот раз долг перед 10 сотрудниками составил более 136 тысяч рублей.

Гендиректора ООО «Агроресурс» признали виновным по части 7 статьи 5.27 КоАП и назначили наказание в виде дисквалификации на год.

Решение мирового судьи вступило в законную силу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе? 4

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 351
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 20 670
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
18:37, 17 июня 2019 12 965
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 112
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 677
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум