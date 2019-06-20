Прокуратура потребовала заблокировать сайты, продающие электроудочки в Рязанской области

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Прокуратурой Милославского района обнаружила сайты, на которых продаются электроудочки. Об этом сообщил
«В соответствии Правилами рыболовства, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам при осуществлении рыболовства запрещается применять орудия и способы добычи, воздействующие на водные биоресурсы электрическим током», — говорится в сообщении.
С требованием заблокировать сайты райпрокуратура обратилась в суд, два иска находятся на рассмотрении.
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