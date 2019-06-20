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12:38, 20 июня 2019 277
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Проходивший мимо церкви житель Тумы угнал велосипед, а потом вернулся за иконами и едой

Проходивший мимо церкви житель Тумы угнал велосипед, а потом вернулся за иконами и едой

В поселке Тума Клепиковского района раскрыли двойную кражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сначала в полицию обратилась 61-летняя местная жительница. Она рассказала, что приехала к церкви на велосипеде, а после окончания службы он пропал.

После этого поступило заявление от настоятеля церкви. По его словам, кто-то пробрался в крестильню и похитил две иконы и еду.

Посмотрев записи с камер, оперативники установили, что к кражам причастен 36-летний житель Тумы. Ранее его уже судили за подобное преступление.

В доме подозреваемого обнаружили украденные иконы, велосипед и часть продуктов.

Мужчина рассказал, что почувствовал слабость после употребления алкоголя, поэтому решил доехать домой на попавшемся ему велосипеде. Уже ночью он вспомнил, что видел в крестильне красивые иконы и холодильник с едой, и решил вернуться за ними.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 части 2 статьи 158 УК РФ.


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