Проходивший мимо церкви житель Тумы угнал велосипед, а потом вернулся за иконами и едой

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В поселке Тума Клепиковского района раскрыли двойную кражу. Об этом сообщила
Сначала в полицию обратилась 61-летняя местная жительница. Она рассказала, что приехала к церкви на велосипеде, а после окончания службы он пропал.
После этого поступило заявление от настоятеля церкви. По его словам, кто-то пробрался в крестильню и похитил две иконы и еду.
Посмотрев записи с камер, оперативники установили, что к кражам причастен 36-летний житель Тумы. Ранее его уже судили за подобное преступление.
В доме подозреваемого обнаружили украденные иконы, велосипед и часть продуктов.
Мужчина рассказал, что почувствовал слабость после употребления алкоголя, поэтому решил доехать домой на попавшемся ему велосипеде. Уже ночью он вспомнил, что видел в крестильне красивые иконы и холодильник с едой, и решил вернуться за ними.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 части 2 статьи 158 УК РФ.
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