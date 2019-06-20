RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На учения в Рязанскую область приедут военные из Египта и Белоруссии. Об этом
Учения «Защитники дружбы» проведут в четвертый раз. Их организуют в августе, место не уточнили.
В Минобороны добавили, что сейчас российские десантники находятся на учениях в Сербии.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области пенсионерку осудили за проданную бутылку самогона
|
cледующая новость →Жители Песочни дошли до родника крестным ходом
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.