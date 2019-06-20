Депутаты обсудили состояние рязанских школ и их подключение к интернету

В четверг, 20 июня, в облдуме прошло заседание рабочей группы по реализации послания президента. Его посвятили теме «Материально-техническое состояние общеобразовательных учреждений в Рязанской области и их обеспечение высокоскоростным интернетом».

Руководитель рабочей группы Аркадий Фомин напомнил, что Владимир Путин поставил задачу создать равные условия для обучения детей в школах, и к концу 2021 года обеспечить их высокоскоростным интернетом.

«В последнее время нам удалось продвинуться в решении многих вопросов. В регионе совершенствуется правовая база, модернизируются учреждения, повышается заработная плата педагогов, обновляется парк школьных автобусов, — рассказал председатель облдумы. — Недавно мы приняли закон, значительно упрощающий согласование строительства линий и сооружений связи. Это позволит операторам связи быстрее обеспечить высокоскоростным интернетом самые отдаленные населенные пункты региона».

По словам Фомина, за три года в области построили и реконструировали 11 объектов школ, провели капремонт 10 зданий.

Есть и ряд нерешенных вопросов, отметил спикер облдумы. Так, темпы износа зданий и инженерных коммуникаций существенно опережают темпы их ремонта и строительства.

«Порядка 70 процентов школ размещаются в зданиях, имеющих срок эксплуатации свыше 30 лет, необходимо построить 25 новых школ, капитально отремонтировать 62 здания, имеющих степень износа свыше 50 процентов», — подчеркнул руководитель рабочей группы.

Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина доложила, что в области функционируют 297 общеобразовательных организаций, которые имеют 139 филиалов, расположенных в сельской местности и малых городах. В них обучаются более 108 тысяч детей и подростков.

«В этом году будет введена в эксплуатацию школа в селе Ерахтур Шиловского района, начато строительство школы на 500 мест в селе Дядьково Рязанского района. Регион участвует в разных инвестиционных программах, — рассказала Щетинкина. — Продолжается строительство школы в Рязани, которую планируют ввести в строй в 2020 году, начинается строительство школы в селе Незнаново Кораблинского района. Но с учетом ежегодного увеличения количества учащихся потребность в новых зданиях возрастает».

На заседании озвучили, что в регионе нет школ, не имеющих систем канализации, водоснабжения, водоотведения. В этом году осуществляется капремонт четырех учреждений, текущий ремонт — 38 зданий, закуплено новое технологическое оборудование для школьных столовых и медицинских кабинетов.

Депутаты интересовались, как в отрасли решается кадровая проблема, какие меры поддержки существуют для молодых специалистов, достаточны ли они для популяризации профессии.

Ольга Щетинкина ответила, что после окончания учреждения среднего профессионального образования им выплачивается ежемесячная доплата в размере 1,5 тысяч рублей, после окончания высшего учебного заведения — в размере 2 тысяч рублей.

Кроме того, на региональном и муниципальном уровне установлены единовременные выплаты, размер которых доходит до 100 тысяч рублей.

По итогам заседания рабочей группы региональному министерству образования и молодежной политики рекомендовали принять меры по приведению в надлежащее состояние инженерных коммуникаций школ, срок эксплуатации которых превышает 30 лет.

Министерствам образования и молодежной политики, культуры и туризма и финансов — предусмотреть в областном бюджете средства на ремонт школ, расположенных в зданиях, относящихся к объектам культурного наследия или обладающих признаками таких объектов.