Дело серийного маньяка из Сасова раскрыли спустя восемь лет после его смерти

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В Сасове раскрыли дело серийного маньяка по прозвищу Электрик, который скончался в 2011 году. Об этом пишет издательство «
Мужчина 1942 года рождения, уроженец Чучковского района, насиловал несовершеннолетних девушек, зазывая их в дом под предлогом помощи. Он просил своих жертв посмотреть показания счетчика или поменять лампочку.
Один такой эпизод произошел в Сасове 3 июня 2006 года. Тогда Электрик позвал к себе 13-летнюю девочку. Когда он напал на школьницу, ей удалось вырваться и убежать.
Спустя два месяца маньяк изнасиловал 17-летнюю девушку.
Тогда задержать подозреваемого не удалось — в базе не оказалось его отпечатков, несмотря на то, что с 1967 года он неоднократно отбывал срок за кражи.
«Впервые его осудили на срок 12 лет в 1967 году за кражу и хищение государственного имущества. На тракторе он умудрился вывернуть сейф с деньгами. Следующие судимости были в 1980, 1995, 2000, 2004, 2007 и в 2010 годах. Последний срок он получил за ограбление местного магазина в селе Каверино Шацкого района», — говорится в сообщении.
В 2007 году маньяк напал на 16-летнюю девушку в Шацке. Тогда следователи дали ему прозвище Электрик. Но осудили серийного маньяка за ограбление, так как у жертвы он взял деньги.
Скончался Электрик в 2011 году, отбывая наказание не за изнасилование. Уголовное дело прекратили в связи со смертью подозреваемого.
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