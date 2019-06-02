Власти Нижегородской области уточнили число пострадавших при взрывах в Дзержинске

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Число пострадавших после взрыва на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске составило 89 человек. Об этом сообщил
«По уточненным данным, всего в результате чрезвычайной ситуации в Дзержинске в медицинские учреждения обратились 89 человек. Из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий», — сказано в сообщении.
Напомним, в субботу, 1 июня, в Дзержинске Нижегородской области на оборонном заводе
Фото Mash
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