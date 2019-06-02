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В Рыбном водитель кроссовера сбил ребенка на велосипеде. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «
Предположительно, ДТП произошло в воскресенье, 2 июня, утром. Как рассказали пользователи в сети, повреждения, которые получил велосипедист, оказались несерьезными.
Официальной информации о причинах ДТП и тяжести травм ребенка пока нет.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.