Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:47, 2 июня 2019 989
 0    0

Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото

Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 1 июня, на парковке возле ТЦ «Барс на Московском» рязанцы отметили День защиты детей. На фестивале побывал корреспондент RZN.info.

Для гостей устроили «Night Show». Для посетителей прозвучал концерт группы John Lemon и коллектива «Без Даты», с огненным шоу выступил «Chilli's bar». Перед сценой огородили танцплощадку для детей.

Здесь же организаторы представили фотозону с мотоциклами, где каждый мог сделать снимок на память.

Кроме того, рязанцам продемонстрировали мощные басы от профессиональной студии автозвука «62 Hz team», а также перфоманс со светящимися «космическими барабанами».

В конце шоу для гостей запустили фейерверк.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир 1

Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 417
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 752
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:46, 31 мая 2019 14 853
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
16:17, 21 мая 2019 13 569
Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 4
12:00, 29 мая 2019 12 368
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 3
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум