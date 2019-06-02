Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В субботу, 1 июня, на парковке возле ТЦ «
Для гостей устроили «Night Show». Для посетителей прозвучал концерт группы John Lemon и коллектива «Без Даты», с огненным шоу выступил «Chilli's bar». Перед сценой огородили танцплощадку для детей.
Здесь же организаторы представили фотозону с мотоциклами, где каждый мог сделать снимок на память.
Кроме того, рязанцам продемонстрировали мощные басы от профессиональной студии автозвука «62 Hz team», а также перфоманс со светящимися «космическими барабанами».
В конце шоу для гостей запустили фейерверк.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Юрий Быков назвал дату премьеры фильма «Сторож», снятого в Рязани
Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?