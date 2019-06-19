Заключенному рязанской колонии передали мясо с амфетамином

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Заключенному ИК-1, расположенной в Милославском районе, передали мясо с амфетамином. Об этом сообщила
Угощение осужденному привезла родственница. Продукты из передачи досмотрели, в них обнаружили 0,07 грамм наркотика.
«Осужденный дал явку с повинной, теперь виновные понесут наказание, предусмотренное российским законодательством», — говорится в сообщении.
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