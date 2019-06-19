Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:59, 19 июня 2019 160
 0    0

Врачи ОКБ спасли рязанку с инсультом

Врачи ОКБ спасли рязанку с инсультом

Врачи спасли рязанку с инсультом. Об этом сообщил сайт ОКБ.

Несколько недель назад пациентка поступила в больницу с диагнозом «ишемический инсульт». Внутренняя сонная артерия у женщины была перекрыта тромбом.

Для того чтобы помочь рязанке, провели операцию «малоинвазивная эверсионная каротидная эндартерэктомия».

«Во время операции мы сделали надрез, чтобы отделить внутреннюю сонную артерию от общей. Затем очистили стенозированный сосуд и вновь соединили внутреннюю и общую артерию, — пояснил врача нейрохирург, кандидат медицинских наук Николай Стариков.

После операции пациентка находится под наблюдением специалистов.

«Сейчас женщине требуется реабилитация, однако ее состояние не вызывает опасений у специалистов: отделение нейрохирургии она покинула на своих ногах», — отметили медики.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе? 4

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 222
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 20 578
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
18:37, 17 июня 2019 12 700
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 078
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 656
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум