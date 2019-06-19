Врачи ОКБ спасли рязанку с инсультом

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Врачи спасли рязанку с инсультом. Об этом сообщил
Несколько недель назад пациентка поступила в больницу с диагнозом «ишемический инсульт». Внутренняя сонная артерия у женщины была перекрыта тромбом.
Для того чтобы помочь рязанке, провели операцию «малоинвазивная эверсионная каротидная эндартерэктомия».
«Во время операции мы сделали надрез, чтобы отделить внутреннюю сонную артерию от общей. Затем очистили стенозированный сосуд и вновь соединили внутреннюю и общую артерию, — пояснил врача нейрохирург, кандидат медицинских наук Николай Стариков.
После операции пациентка находится под наблюдением специалистов.
«Сейчас женщине требуется реабилитация, однако ее состояние не вызывает опасений у специалистов: отделение нейрохирургии она покинула на своих ногах», — отметили медики.
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