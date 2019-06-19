В Рязанской области начали искать пропавшего пенсионера

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В Рязанской области начали искать 75-летнего Вячеслава Залогу. Мужчина сел в поезд Злутоуст-Москва и пропал. Сведений о нем нет с 17 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Предположительно, мужчина вышел на станции Сасово или Рязань. Он дезориентирован, возможно нуждается в медицинской помощи.
Особые приметы: седая борода, усы.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные короткие с проседью, глаза серо-голубые.
Одежда: клетчатая рубашка с коротким рукавом, синие с белым лампасом трико, черные ботинки.
Всех, кто видел пропавшего пенсионера, просят позвонить по телефонам:
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