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8:31, 19 июня 2019 105
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В Рязанской области начали искать пропавшего пенсионера

В Рязанской области начали искать пропавшего пенсионера

В Рязанской области начали искать 75-летнего Вячеслава Залогу. Мужчина сел в поезд Злутоуст-Москва и пропал. Сведений о нем нет с 17 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Рязань».

Предположительно, мужчина вышел на станции Сасово или Рязань. Он дезориентирован, возможно нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: седая борода, усы.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные короткие с проседью, глаза серо-голубые.

Одежда: клетчатая рубашка с коротким рукавом, синие с белым лампасом трико, черные ботинки.

Всех, кто видел пропавшего пенсионера, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.


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