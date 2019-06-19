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В магазине на улице Новоселов подросткам продавали алкоголь. Об этом сообщила
Ранее местные жители сообщили о нарушении в полицию. Тогда, проверив информацию, правоохранители составили административный протокол в отношении 44-летней сотрудницы магазина.
Однако женщина продолжила продавать спиртное несовершеннолетним. На этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 151.1 УК РФ.
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