В Ленинградской области на улице нашли новорожденную девочку

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Фото: Pixabay.com
В Колпине на улице нашли новорожденную девочку. Об этом в среду, 19 июня,
Младенца обнаружил гулявший с собакой 66-летний мужчина. Ребенка оставили на земле у дома №27 на Советском бульваре. Рядом с ней никого не было.
Девочку доставили в больницу. Предварительно, она родилась за два-три часа до того, как ее нашли.
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