Шиловцу назначили исправительные работы за невыплату алиментов детям

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Шиловца наказали за невыплату алиментов двум несовершеннолетним детям. Об этом сообщил
Установлено, что судебные приставы возбудили исполнительное производство о выплате алиментов в размере 1/3 части от всех видов заработка и иных доходов ежемесячно.
Из-за неуплаты алиментов нарушителя арестовали на 10 суток.
Однако после отбытия наказания мужчина не стал выплачивать средства, задолжав свыше 160 тысяч рублей.
Суда назначил отцу девять месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно из заработной платы в доход государства десять процентов.
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