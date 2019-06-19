С отремонтированной пятиэтажки в Горроще на прохожих начали сыпаться кирпичи

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В 2018 году в Горроще капитально отремонтировали кровлю дома №65 по улице Гагарина. По словам местных жителей, работы провели некачественно.
«Мы неоднократно трубили во все инстанции. Федеральные газеты об этом случае также писали. Но никакого результата до сих пор не достигнуто, „косяки“ не исправлены», — отметил читатель RZN.info.
Мужчина рассказал, что с высоты пятого этажа начали сыпаться кирпичи. Один из таких случаев произошел 17 июня — камень рухнул рядом с детьми, которые чертили около дома «классики».
«Пройдя вдоль дома, можно заметить, что это уже не первый камень „с небес“. Власти, видимо, ждут, когда на какого-нибудь прохожего упадет камень, нанеся непоправимые увечья. Невооруженным взглядом виден кусок фасада размером с 1,5 метра, который вот-вот может упасть. Ждать беды нельзя!» — заключил рязанец.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тульской области с автобуса «сняли» подозреваемого в четырех убийствах
|
cледующая новость →За неделю в Рязани клещи покусали 58 детей
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.