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14:26, 19 июня 2019 210
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С отремонтированной пятиэтажки в Горроще на прохожих начали сыпаться кирпичи

С отремонтированной пятиэтажки в Горроще на прохожих начали сыпаться кирпичи

В 2018 году в Горроще капитально отремонтировали кровлю дома №65 по улице Гагарина. По словам местных жителей, работы провели некачественно.

«Мы неоднократно трубили во все инстанции. Федеральные газеты об этом случае также писали. Но никакого результата до сих пор не достигнуто, „косяки“ не исправлены», — отметил читатель RZN.info.

Мужчина рассказал, что с высоты пятого этажа начали сыпаться кирпичи. Один из таких случаев произошел 17 июня — камень рухнул рядом с детьми, которые чертили около дома «классики».

«Пройдя вдоль дома, можно заметить, что это уже не первый камень „с небес“. Власти, видимо, ждут, когда на какого-нибудь прохожего упадет камень, нанеся непоправимые увечья. Невооруженным взглядом виден кусок фасада размером с 1,5 метра, который вот-вот может упасть. Ждать беды нельзя!» — заключил рязанец.


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