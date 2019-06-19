Рязанка создала сад в виде книги в Москве

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Студентка третьего курса Сельскохозяйственного института Тимирязевской академии Полина Соломатина из Рязани создала сад на Новом Арбате в виде книги и назвала его «Страница 19». Об этом сообщается на
В оргкомитете рассказали, что в саду начнет действовать Wi-Fi зона с доступом к электронной библиотеке, а под сидениями будут ящики с книгами.
«Среди настоящих кленов, туй, гортензий, эхинацей, ароматных трав и кустарников можно посидеть на скамейке почитать любимые книги или открыть для себя новые», — отметили в оргкомитете.
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