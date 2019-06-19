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В субботу, 22 июня, в День памяти и скорби, рязанцам бесплатно покажут фильм «Белорусский вокзал» в кинотеатрах. Об этом сообщили в
Фильм сняли в 1971 году. В нем снялись знаменитые актеры отечественного кинематографа.
Рязанцы смогут посмотреть картину в кинотеатре «Октябрь», сеанс — в 9:30; в кинотеатре «Люксор» в ТРЦ Круиз — в 13:00.
Акцию поддержат более чем в ста городах России. Ее цель — напомнить о событиях, связанных с героическими подвигами, совершенными в годы Великой Отечественной войны.
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