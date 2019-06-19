Ремонт школы и строительство ФОКа. Аркадий Фомин посетил Клепиковский район

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Во вторник, 18 июня, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной думы Аркадий Фомин посетил Клепиковский район.
Он осмотрел Болоньскую среднюю школу, которую отремонтируют в этом году по нацпроекту «Образование». Общее финансирование работ составит свыше 7 млн рублей.
Пока ведутся подготовительные работы, определяется подрядчик. По словам Фомина, важно, чтобы в контроль за капремонтом включились и депутаты, и общественный совет, в состав которого входят родители.
Отметим, до 2025 года на территории Клепиковского района планируют отремонтировать еще четыре школы.
В этот же день председатель облдумы посетил площадку строительства ФОКа в Спас-Клепиках. Работы, которые ведут в рамках партпроекта «Детский спорт», начали в мае 2019 года. Общее финансирование проекта составляет 150,7 млн рублей, из которых 28,2 млн выделено из регионального бюджета.
Планируется, что спортивно-оздоровительный комплекс заработает уже в декабре 2019 года.
Всего в рамках партпроекта «Детский спорт» финансирование получат восемь спортзалов сельских школ и четыре площадки для воркаута.
После посещения объектов Фомин встретился с депутатами — членами фракции «Единая Россия». Он напомнил о важности депутатского и общественного контроля.
«Нужно активно информировать жителей о происходящем. Только так мы добьемся реализации национальных целей, которые поставил перед нами президент», — отметил Фомин.
Также он рассказал о государственной программе комплексного развития села, на которую из федерального бюджета регионам выделят более двух трлн рублей.
«Целями и задачами этой программы является не только повышение производства и качества сельхозпродукции, но и улучшение качества жизни на селе, — пояснил секретарь отделения. — Срок принятия региональной программы — до 1 сентября 2019 года, поэтому сейчас необходимо подготовить предложения».
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