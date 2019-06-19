Ремонт школы и строительство ФОКа. Аркадий Фомин посетил Клепиковский район

Во вторник, 18 июня, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной думы Аркадий Фомин посетил Клепиковский район.

Он осмотрел Болоньскую среднюю школу, которую отремонтируют в этом году по нацпроекту «Образование». Общее финансирование работ составит свыше 7 млн рублей.

Пока ведутся подготовительные работы, определяется подрядчик. По словам Фомина, важно, чтобы в контроль за капремонтом включились и депутаты, и общественный совет, в состав которого входят родители.

Отметим, до 2025 года на территории Клепиковского района планируют отремонтировать еще четыре школы.

В этот же день председатель облдумы посетил площадку строительства ФОКа в Спас-Клепиках. Работы, которые ведут в рамках партпроекта «Детский спорт», начали в мае 2019 года. Общее финансирование проекта составляет 150,7 млн рублей, из которых 28,2 млн выделено из регионального бюджета.

Планируется, что спортивно-оздоровительный комплекс заработает уже в декабре 2019 года.

Всего в рамках партпроекта «Детский спорт» финансирование получат восемь спортзалов сельских школ и четыре площадки для воркаута.

После посещения объектов Фомин встретился с депутатами — членами фракции «Единая Россия». Он напомнил о важности депутатского и общественного контроля.

«Нужно активно информировать жителей о происходящем. Только так мы добьемся реализации национальных целей, которые поставил перед нами президент», — отметил Фомин.

Также он рассказал о государственной программе комплексного развития села, на которую из федерального бюджета регионам выделят более двух трлн рублей.

«Целями и задачами этой программы является не только повышение производства и качества сельхозпродукции, но и улучшение качества жизни на селе, — пояснил секретарь отделения. — Срок принятия региональной программы — до 1 сентября 2019 года, поэтому сейчас необходимо подготовить предложения».