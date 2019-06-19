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13:42, 19 июня 2019 217
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Названа дата рассмотрения апелляции бывшего рязанского омбудсмена, оспаривающего свое увольнение

Названа дата рассмотрения апелляции бывшего рязанского омбудсмена, оспаривающего свое увольнение

Названа дата рассмотрения апелляции бывшего рязанского омбудсмена Егора Бурцева, который намерен оспорить решение Советского райсуда, признавшего его увольнение законным. Об этом пишет Vidsboku.

Заседание областного суда состоится 10 июля.

Напомним, о причинах увольнения рязанского омбудсмена рассказали на предварительном слушании.

Бурцев проработал на посту с марта 2015 по декабрь 2018 и намерен вернуться на службу. При этом рязанское бизнес-сообщество уже выдвинуло своего кандидата — Михаила Пронина. Позже распоряжение о его назначении подписал глава региона Николай Любимов.


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