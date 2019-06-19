Коттеджный поселок «Ласточка» сняли с квадрокоптера. Фоторепортаж

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Коттеджный поселок «Ласточка», расположенный слева при въезде в село Алеканово со стороны Рязани (16 километров от города), сняли с квадрокоптера.
Поселок предназначен как для круглогодичного проживания, так и для строительства дома выходного дня. От трассы Рязань — Спасск его ограждает сосновый лес и частная застройка. В шаговой доступности расположилось озеро Велье.
Получить необходимую информацию о поселке и преимуществах загородной жизни, а также прочитать отзывы о «Ласточке» можно на официальном
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