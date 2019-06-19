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11:27, 19 июня 2019 734
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В Рязани назвали дату празднования Дня города

В Рязани назвали дату празднования Дня города

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязань определилась с датой празднования Дня города. Ее назвали на заседании комитета гордумы по социальным вопросам в среду, 19 июня.

В этом году праздник состоится 3 августа.

Начальник управления культуры рязанской администрации Евгения Власова рассказала, что этот день выбран официальной датой празднования, но программа мероприятий распространится также и на 2 августа и совпадет с Днем ВДВ.

Власова отметила, что при подготовке программы учитывались предложения общественности, которых в управление культуры поступило порядка десяти.

По мнению депутата Сергея Еремина, смешение двух праздников является нецелесообразным. Он предложил обратиться к архивным документам, чтобы привязать День города к какому-то символическому событию.

Дмитрий Панкин предложил узнать мнение горожан, когда лучше праздновать День города. Инициативы депутатов решили учесть при определении даты празднования Дня Рязани в следующем году.

Утвердить дату должны депутаты на общем заседании.

Напомним, депутаты ежегодно утверждают дату Дня города с 2011 года. В прошлом году День Рязани назначили на 4 августа.


© RZN.info

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