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Для рязанского онкодиспансера закупили новое оборудование за 17,5 миллионов. Об этом сообщил
На эти деньги приобрели видеобронхоскопы, видеогастроскопы и видеоколоноскопы высокой четкости.
Кроме этого, в центр начнет поставляться ультразвуковой скальпель, эндовидеоскопический комплекс для абдоминальных операций, специализированный компьютерный томограф, УЗИ-аппараты, а также роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики.
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