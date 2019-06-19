Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:07, 19 июня 2019 348
 0    0

Для рязанского онкодиспансера закупили новое оборудование за 17,5 миллионов

Для рязанского онкодиспансера закупили новое оборудование за 17,5 миллионов

Для рязанского онкодиспансера закупили новое оборудование за 17,5 миллионов. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

На эти деньги приобрели видеобронхоскопы, видеогастроскопы и видеоколоноскопы высокой четкости.

Кроме этого, в центр начнет поставляться ультразвуковой скальпель, эндовидеоскопический комплекс для абдоминальных операций, специализированный компьютерный томограф, УЗИ-аппараты, а также роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Сенаторы с рязанским акцентом. Кто и как представлял интересы нашего региона в Совете Федерации?

Сенаторы с рязанским акцентом. Кто и как представлял интересы нашего региона в Совете Федерации? 1

RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 222
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 20 578
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
18:37, 17 июня 2019 12 700
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 078
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 656
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум