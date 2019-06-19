Авария с двумя иномарками и скорой в центре Рязани попала на видео

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Авария, которая произошла на пересечении улиц Есенина и Горького 18 июня, попала на видео. Запись с камеры опубликовали в группе «
На кадрах видно, что Toyota Yaris не пропустила скорую, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. От удара Toyota
Напомним, в машине скорой помощи
В результате ДТП травмы получила женщина-водитель Toyota.
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