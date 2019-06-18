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В Рязани молодые врачи заложили капсулу времени с письмом к будущим коллегам. Об этом сообщил
Послание в день десятилетнего юбилея заложили в музее имени Павлова. Открыл торжественную церемонию ректор университета Роман Калинин, пожелавший совету врачей расти и развивать профессионализм молодых специалистов.
Право заложить капсулу предоставили первому и действующему председателю совета. В письме будущим коллегам написали о том, какой они видят медицину через 25 лет, на что надеются и каких научных изобретений ждут.
Предполагается, что медики откроют капсулу в год празднования 100-летия университета.
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