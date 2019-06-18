Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:40, 18 июня 2019 223
 0    0

Тамбовского предпринимателя осудили за попытку дать взятку сотруднику полиции

Тамбовского предпринимателя осудили за попытку дать взятку сотруднику полиции

Тамбовского предпринимателя осудили за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом написал сайт регионального следкома.

Следствием и судом установлено, что 7 марта сотрудники полиции узнали, что подозреваемый торговал алкоголем без лицензии. Женщина стала просить полицейских не привлекать ее к ответственности, положив между листами в папке денежные средства в размере 15 тысяч рублей в качестве взятки. Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения.

Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Сенаторы с рязанским акцентом. Кто и как представлял интересы нашего региона в Совете Федерации?

Сенаторы с рязанским акцентом. Кто и как представлял интересы нашего региона в Совете Федерации? 1

RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 096
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 20 350
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:35, 13 июня 2019 12 030
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
18:37, 17 июня 2019 11 751
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
14:58, 8 июня 2019 11 627
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум