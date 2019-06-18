RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Тамбовского предпринимателя осудили за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом написал
Следствием и судом установлено, что 7 марта сотрудники полиции узнали, что подозреваемый торговал алкоголем без лицензии. Женщина стала просить полицейских не привлекать ее к ответственности, положив между листами в папке денежные средства в размере 15 тысяч рублей в качестве взятки. Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения.
Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы в Чернобыле. RZN.info представляет спецпроект о ликвидаторах
|
cледующая новость →В среду в Рязанской области потеплеет до +29 градусов. Прогноз погоды
RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.