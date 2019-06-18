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15:12, 18 июня 2019 220
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Рязанский предприниматель не заплатил около миллиона рублей налогов

Рязанский предприниматель не заплатил около миллиона рублей налогов

Рязанский предприниматель не заплатил около миллиона рублей налогов. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в период с апреля по июнь 2018 года бизнесмен по договору поставки отгрузил деревянные поддоны и выставил документы в адрес коммерческой организации на сумму более трех миллионов рублей, в том числе НДС.

Кроме того, в том же году он «произвел зачет взаимных задолженностей с данной организацией», в соответствии с которым получил доход и обязан был оплатить налог.

Однако нарушитель не сдал в установленный срок декларацию о доходах и не уплатил налог на сумму более 900 тысяч рублей.

На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»).


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