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Рязанский предприниматель не заплатил около миллиона рублей налогов. Об этом сообщил
По данным следствия, в период с апреля по июнь 2018 года бизнесмен по договору поставки отгрузил деревянные поддоны и выставил документы в адрес коммерческой организации на сумму более трех миллионов рублей, в том числе НДС.
Кроме того, в том же году он «произвел зачет взаимных задолженностей с данной организацией», в соответствии с которым получил доход и обязан был оплатить налог.
Однако нарушитель не сдал в установленный срок декларацию о доходах и не уплатил налог на сумму более 900 тысяч рублей.
На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»).
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