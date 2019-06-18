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Рязанку осудили за махинации с социальными выплатами. Об этом написал
Суд установил, что женщина, не имея права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере, предоставила в учреждение социальной защиты поддельные документы.
Такая выплата предоставляется гражданам, постоянно проживающим на территории зоны с льготным статусом.
Всего в период времени с декабря 2015 года по июль 2018 года женщине перечислили 379 903 рублей.
Суд приговорил подсудимую к лишению свободы сроком на 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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