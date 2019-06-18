Рязанка на «Рено» вылетела в кювет

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В понедельник, 17 июня, рязанка на Renault Megane вылетела в кювет. Об этом сообщили в
Авария произошла примерно в 10:10 на 21 километре трассы «Рязань-Спасск-Ижевское».
По предварительной информации, 50-летняя женщина, двигаясь со стороны Рязани, не справилась с управлением и перевернулась.
В результате ДТП рязанка получила травмы, с которыми обратилась к медикам.
Напомним, 16 июня на этом же участке дороги пенсионер
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