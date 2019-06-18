В Рязанском районе пенсионер устроил ДТП с тремя машинами, пострадали двое

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 16 июня, в Рязанском районе пенсионер на Renault спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в
Авария произошла в 12:30 на 21 километре трассы «Рязань-Спасск-Ижевское». По предварительной информации, 72-летний рязанец на Renault Duster столкнулся с BMW X4 под управлением 45-летней москвички и автомобилем Kia Rio.
В результате ДТП 34-летний водитель Kia Rio и 88-летний пассажир Renault Duster получили травмы, с которыми обратились за медицинской помощью.
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