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15:55, 18 июня 2019 392
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Рязанцы в Чернобыле. RZN.info представляет спецпроект о ликвидаторах

Рязанцы в Чернобыле. RZN.info представляет спецпроект о ликвидаторах

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 33 года назад. В 1 час 23 минуты 26 апреля 1986 года один за другим раздались два глухих взрыва на энергоблоке №4. К тому моменту на проработавшей девять лет атомной электростанции готовились планово отключать часть мощностей, но произошел перегрев, о причинах которого до сих пор спорят ученые.

В ликвидации последствий аварии участвовали 293 тысячи 100 человек. Из 2 500 рязанцев, отправившихся в зону отчуждения, сейчас живы 1 500 ликвидаторов. Практически все они инвалиды.

Кто они, как спасали жизни миллионов людей, помнят ли о них сейчас — об этом расскажет спецпроект RZN.info.


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