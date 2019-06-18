Рязанцам предложили составить программу Дня города

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Рязанцам предложили поучаствовать в составлении программы Дня города. Подготовка к празднику уже началась, сообщила
Идеи проведения мероприятий можно присылать на электронный адрес:
«Все предложения будут рассмотрены, а при вашей активной поддержке — воплощены в жизнь, чтобы это событие надолго запомнилось жителям и гостям города и оставило о себе много приятных впечатлений», — говорится в сообщении.
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