«Рязаньавтодор» закупил универсальные автомобили для содержания дорог

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АО «Рязаньавтодор» закупил пять комбинированных дорожных машин для своей технической базы.
Как рассказали представители компании, КДМ применяются для всесезонного содержания дорог.
В летний период машины используются как самосвалы. В зимний при помощи пескорасбрасывателя происходит распределение реагентов на тротуарах и дорогах, а для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега применяется плужно-щеточное оборудование.
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