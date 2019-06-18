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16:51, 18 июня 2019 197

«Рязаньавтодор» закупил универсальные автомобили для содержания дорог

«Рязаньавтодор» закупил универсальные автомобили для содержания дорог

АО «Рязаньавтодор» закупил пять комбинированных дорожных машин для своей технической базы.

Как рассказали представители компании, КДМ применяются для всесезонного содержания дорог.

В летний период машины используются как самосвалы. В зимний при помощи пескорасбрасывателя происходит распределение реагентов на тротуарах и дорогах, а для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега применяется плужно-щеточное оборудование.


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