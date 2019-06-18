Рокотянская поднялась на 12 строчек в медиарейтинге глав ЦФО

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По итогам мая председатель гордумы Юлия Рокотянская поднялась на 12 строчек в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия».
Рокотянская заняла 12-е место. Впервые в рейтинге появилась и.о. главы рязанской администрации Елена Сорокина, которая заменила в должности задержанного по подозрению в мошенничестве Сергея Карабасова. Она заняла 30 место из 32.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 51 тысячи СМИ.
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