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16:04, 18 июня 2019 306

Прио-Внешторгбанк объявил о снижении процентных ставок по ипотеке

Прио-Внешторгбанк объявил о снижении процентных ставок по ипотеке

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Вслед за снижением ключевой процентной ставки Прио-Внешторгбанк (ПАО) — крупнейший региональный банк Рязани — объявил о снижении процентных ставок по ипотеке.

Так, с 17 июня ипотеку на строящееся жилье в Прио-Внешторгбанке можно оформить от 10,2% годовых. При этом отсутствуют требования по страхованию жизни и прочие дополнительные комиссии.

Оценку приобретаемого объекта производят специалисты банка, поэтому клиент не несет никаких расходов.

Представители Прио-Внешторгбанка рассказали, что помимо снижения процентных ставок в условиях кредитования произошел еще ряд существенных изменений: величина минимального первоначального взноса снизилась с 20% до 15%, а максимальный возраст заемщика увеличился с 65 лет до 70 лет.

«Сроки рассмотрения заявки на кредит составляют один-два рабочих дня. Удобно и обслуживание кредита: есть возможность выбора графика платежей, досрочное погашение осуществляется в день совершения платежа без оформления заявления», — отметила заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова.

Более подробную информацию можно получить на сайте Прио-Внешторгбанка, в разделе «Кредиты и ипотека» или по телефону горячей линии 200-003.


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