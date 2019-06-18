Прио-Внешторгбанк объявил о снижении процентных ставок по ипотеке

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Вслед за снижением ключевой процентной ставки Прио-Внешторгбанк (ПАО) — крупнейший региональный банк Рязани — объявил о снижении процентных ставок по ипотеке.
Так, с 17 июня ипотеку на строящееся жилье в Прио-Внешторгбанке можно оформить от 10,2% годовых. При этом отсутствуют требования по страхованию жизни и прочие дополнительные комиссии.
Оценку приобретаемого объекта производят специалисты банка, поэтому клиент не несет никаких расходов.
Представители Прио-Внешторгбанка рассказали, что помимо снижения процентных ставок в условиях кредитования произошел еще ряд существенных изменений: величина минимального первоначального взноса снизилась с 20% до 15%, а максимальный возраст заемщика увеличился с 65 лет до 70 лет.
«Сроки рассмотрения заявки на кредит составляют один-два рабочих дня. Удобно и обслуживание кредита: есть возможность выбора графика платежей, досрочное погашение осуществляется в день совершения платежа без оформления заявления», — отметила заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова.
Более подробную информацию можно получить на сайте Прио-Внешторгбанка, в разделе «
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