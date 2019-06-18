Полицейские закрыли наркопритон на улице Ломоносова

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Полицейские в Рязани закрыли наркопритон, который организовали на 1-ом проезде улицы Ломоносова. Об этом сообщили в
Оперативники выяснили, что наркопритон у себя в квартире организовал 35-летний рязанец. Во время осмотра дома полицейские обнаружили предметы, используемые для употребления наркотических средств.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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