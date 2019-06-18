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Под Липецком водитель иномарки врезался в отбойник. Об этом сообщил
ДТП произошло в понедельник, 17 июня. В Становлянском районе в семь часов вечера на трассе «Дон» 52-летний водитель Opel не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
В аварии пострадала 28-летняя пассажирка. Она получила травму, но от госпитализации отказалась.
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