Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:13, 18 июня 2019 916
 0    0

На шести рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

На шести рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

Утром во вторник, 18 июня, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 11:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Нахимова, дома 13, 66, 68 с корпусами, дома с 36 по 64 (частный сектор);
  • улица Мусоргского, дома 66, 67, 68;
  • улица Кутузова, дома 46, 46-а;
  • проезд Котовского, дом 23.

Кроме того, к 16:00 воду должны дать по следующим адресам:

  • улица Горького, дом 16;
  • улица Циолковского, дом 6 корпус 2.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе? 4

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 057
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 20 273
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:35, 13 июня 2019 12 014
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 617
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
18:10, 9 июня 2019 11 123
В Рязани на Оке утонул подросток
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум