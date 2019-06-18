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Калужанин пойдет под суд за убийство подруги. Об этом сообщал
17 июня в лесополосе в районе Грабцевского шоссе в Калуге нашли тело женщины.
Установить подозреваемого удалось в те же сутки. Им оказался 29-летний калужанин, который сообщил об обнаружении тела. По версии следствия, мужчина был знаком с 38-летней потерпевшей несколько лет, периодически они выпивали. 17 июня они поругались. Со слов подозреваемого, погибшая на почве ревности к другим женщинам оскорбляла его. В ответ на это он избил женщину, причинив несовместимые с жизнью травмы.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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