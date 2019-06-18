Гендиректор михайловского предприятия предстанет перед судом за крупные долги по зарплате

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Гендиректор ООО «Агрофининвест», который находится в селе Голдино Михайловского района, предстанет перед судом. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК, сообщил
Известно, что с мая по сентябрь 2018 года руководитель не выплачивал зарплату 31 сотруднику. В результате гендиректор задолжал работникам более 1,7 миллиона рублей.
В ходе расследования дела деньги сотрудникам выплатили в полном объеме. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.