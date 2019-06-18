Двух скопинцев осудили за нападение на таксиста с вилкой и ножом

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Двух скопинцев осудили за нападение на таксиста. Об этом сообщил
По материалам дела, в феврале 2018 года двое пьяных мужчин вызвали такси. Проехав небольшое расстояние, один из них попросил водителя остановить машину. Затем, подсудимый нанес водителю удар ножом в область шеи, после чего потребовал деньги.
Одновременно, второй нападавший обхватил руками последнего за плечи и нанес вилкой три удара в область туловища. Потерпевшему удалось оттолкнуть от себя нападавших и выбежать из автомобиля на улицу. Мужчины скрылись с места преступления.
Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 162 части 2 УК РФ. Им назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком.
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