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Два дома культуры в рязанском районе получат пять миллионов на новые кинозалы. Об этом сообщил
Финансовую поддержку получат дом культуры микрорайона Заречный в Скопине и Лесновский Дом культуры Шиловского района. Деньги выделят в рамках нацпроекта «Культура».
Обязательным условием для кинозалов стал показ отечественных фильмов.
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