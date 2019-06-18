Директор рязанского предприятия не выплатил работникам более 700 тысяч зарплаты

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Директор предприятия ООО «Возрождение» в Чучковском районе не выплатил работникам более 700 тысяч зарплаты. Об этом сообщил
Установлено, что в период с октября 2016 года по июль 2017 года руководитель организации, работающий в сфере добычи и продаже щебня, имея денежные средства, умышлено не выплачивал зарплату сотрудникам. В результате перед пятью работниками образовалась задолженность на общую сумму более 700 тысяч рублей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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