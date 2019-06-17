За неделю ямы заделали на семи рязанских улицах

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 10 по 16 июня, ямы заделали еще на семи рязанских улицах. Об этом сообщила
Работы провели на улицах Западной, Коломенской, Магистральной, Шереметьевской, Народном бульваре, дороге-дублере Московского шоссе, проезде от дома №5 по улице Новоселов до детского сада №112.
В период с 17 по 23 июня ямы заделают на участках дорог по улицам Быстрецкая, Колхозная, Скоморошинская, Птицеводов, Зафабричная, на проезде Машиностроителей и других участках.
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