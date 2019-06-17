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17:52, 17 июня 2019 192
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За неделю ямы заделали на семи рязанских улицах

За неделю ямы заделали на семи рязанских улицах

Фото: Администрация Рязани

За неделю, с 10 по 16 июня, ямы заделали еще на семи рязанских улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Работы провели на улицах Западной, Коломенской, Магистральной, Шереметьевской, Народном бульваре, дороге-дублере Московского шоссе, проезде от дома №5 по улице Новоселов до детского сада №112.

В период с 17 по 23 июня ямы заделают на участках дорог по улицам Быстрецкая, Колхозная, Скоморошинская, Птицеводов, Зафабричная, на проезде Машиностроителей и других участках.


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