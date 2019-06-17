В Сараевском районе пьяный водитель без «прав» на «девятке» улетел в кювет

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 14 июня, в Сараевском районе пьяный водитель без «прав» на ВАЗ-2109 улетел в кювет. Об этом сообщило издательство «
Авария произошла в селе Высокое.
В результате произошедшего 38-летний мужчина получил тяжелую травму головы. Его отправили в областную больницу.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».