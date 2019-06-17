В Рязани выявили серьезные нарушения выдачи льготных лекарств

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Росздравнадзор выявил в Рязани серьезные нарушения выдачи льготных лекарств. Об этом сообщил
Как пишет издание, в 16 регионах страны препараты по льготам раздают с опозданием и не учитывают потребность пациентов в лекарствах.
Например, пациентам не выписывали льготные лекарства по медицинским показаниям — в Ульяновской области 40% рецептов остаются необеспеченными.
Росздравнадзор нашел нарушения в Рязанской, Брянской, Воронежской, Орловской, Самарской, Ульяновской и Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Краснодарском крае.
Чаще всего это задержки в выдаче медицинских препаратов. Несвоевременное обеспечение выявили в Брянской, Тверской, Ярославской областях, Коми, Адыгее, на Алтае, в Хакасии, Дагестане и Краснодарском крае. В других регионах страны проверки выявили отсутствие контроля за потребностью населения в льготных лекарствах, а также за использованием закупленных медикаментов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Пожар в центре Рязани и несколько аварий. Обзор главных новостей за выходные, 15 и 16 июня
В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».