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9:08, 17 июня 2019 119
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В Рязани выявили серьезные нарушения выдачи льготных лекарств

В Рязани выявили серьезные нарушения выдачи льготных лекарств

Росздравнадзор выявил в Рязани серьезные нарушения выдачи льготных лекарств. Об этом сообщил РБК.

Как пишет издание, в 16 регионах страны препараты по льготам раздают с опозданием и не учитывают потребность пациентов в лекарствах.

Например, пациентам не выписывали льготные лекарства по медицинским показаниям — в Ульяновской области 40% рецептов остаются необеспеченными.

Росздравнадзор нашел нарушения в Рязанской, Брянской, Воронежской, Орловской, Самарской, Ульяновской и Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Краснодарском крае.

Чаще всего это задержки в выдаче медицинских препаратов. Несвоевременное обеспечение выявили в Брянской, Тверской, Ярославской областях, Коми, Адыгее, на Алтае, в Хакасии, Дагестане и Краснодарском крае. В других регионах страны проверки выявили отсутствие контроля за потребностью населения в льготных лекарствах, а также за использованием закупленных медикаментов.


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