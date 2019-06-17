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В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии с двумя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
19 августа 2018 года в 1:05 около дома 34 на улице Есенина 44-летний москвич за рулем Datsun on-DO, двигаясь со стороны улицы Грибоедова в направлении площади Театральной, не справился с управлением и врезался в столб.
В результате аварии водитель и его 30-летняя пассажирка доставлены в больницу.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, попросили обращаться по телефону (4912)29-72-56 или по адресу: улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 17.
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