В Липецке за год благоустроят больше 130 дворов. Карта

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В Липецке за год благоустроят больше 130 дворов. Об этом написал сайт городской мэрии.
«Нам важно повысить комфортность городской среды. Наши дворы должны стать не только красивыми и уютным, но и удобными для детей, молодежи и людей старшего поколения», — отметила и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.
За два предыдущих года в городе благоустроили 71 двор.
К следующему году будет разработаны типовые проекты благоустройства дворов на основе трех показателей — площадь двора, количество жителей и количество детей. Утверждаться они будут членами координационного совета ТОСов.
Фото с сайта администрации Липецка
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