В ДТП с вылетевшей в кювет легковушкой под Касимовом пострадал четырехлетний ребенок

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В ДТП, которое произошло 16 июня в Касимовском районе, пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщила
Примерно в 17:30 на 253 км дороги Москва-Егорьевск-Касимов Nissan Qashqai
В результате травмы получили водитель и два пассажира Nissan в возрасте 34 и четырех лет, их доставили в больницу.
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